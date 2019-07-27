Yaşlılardan ziyaret

Huzurevi Sakinlerine Boğazlıyan ilçesinde bulunan tarihi ve turistik bölgelerde gezdirildi. Boğazlıyan Şeker Fabrikası yönetimi de yaşlıları ağırlayıp, fabrika tesislerini gezdirip, ikramda bulundu.
27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Esenli Bilal Şahin Huzurevi yaşlıları Boğazlıyan İlçesini ziyaret etti.
Huzurevi Sakinlerine Boğazlıyan ilçesinde bulunan tarihi ve turistik bölgelerde gezdirildi. Boğazlıyan Şeker Fabrikası yönetimi de yaşlıları ağırlayıp, fabrika tesislerini gezdirip, ikramda bulundu.