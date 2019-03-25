YAŞLILARA SAYGI

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen konferansta ‘Yaşlılarda beslenme ve süreğen hastalıklar, Dinimizde yaşlılara saygı, Evde bakım hizmeti’ konuları anlatıldı. Günümüzde yaşlı nüfusun yaşam kalitesini ve genel sağlığını artırmak önem kazanırken, yaşlının psikolojik, sosyal, toplumsal, ekonomik ve fizyolojik yönden desteklemesinin Türkiye'nin öncelikli konulardan birisi haline geldiği belirtildi. Yozgat’ta bir sınıf ve kesimin değil, bütün vatandaşların refah ve mutluluğunu sağlayacak sosyal politikaları yürütmeye, bu bağlamda yoksullar, muhtaç yaşlılar kısacası zor durumdaki vatandaşlara, terkedilmiş ve kimsesizlik duygusu yaşatmamak için de çalışmaya devam edileceği kaydedildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Şükrü Çakır da katıldı. Diğer taraftan Esenli Bilal Şahin Huzurevi’nde kalmakta iken yaşamlarını kaybedenler için mevlit okutarak, dua edildi.