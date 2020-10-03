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YAŞLILARA SAYGI

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘Dünya Yaşlılar Günü’ kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde, sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında bilgilendirmelerde bulunuldu, anılar dinlendi, tecrübeler paylaşıldı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 00:29
YAŞLILARA SAYGI

YOZGAT Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bu yıl Dünya Yaşlılar günü etkinlikleri, Covit-19 tedbirleri gölgesinde gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler tarafından yaşlılara hak ettiği değerin verilmesi, sorunlarını dile getirmek, toplumsal olarak farkındalık oluşturmak amacıyla 1990 yılından itibaren kutlanmaya başlanılan ‘Dünya Yaşlılar Günü’ Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde yapıldı. Yaşlılar evlerinde ziyaret edilip, günleri kutlandı. Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü ve personeli, yaşlıları Covit-19 salgın tedbirlerine uygun olarak ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu.  Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde ise yaşlılara yönelik özel etkinlikler yapıldı. Covit-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, yaşlılarla sohbet edilip, anılar, tecrübeler paylaşıldı. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, toplumun saygın bireyleri olarak kabul edilen, tecrübeleri ile geçmişte yaşanan acıları çocukları yaşamasın diye ömürleri boyu çalışan büyüklerimize sonsuz saygı ve hürmetlerini sundu. Neşeli, ‘’Fedakar büyüklerimizi yalnız bırakmamak, onlara daha kaliteli bir yaşam sunmak toplumun her kesiminin vicdani görevidir. Covit-19 salgınında modern dünyanın yaşlılara karşı yaklaşımları yanında devletimizin koruyucu amaçlı aldığı tedbirlerle önceliğin yaşlılar olduğunu gördük. Takındığımız bu tutumla tüm dünyaya örnek olduk, olmaya da devam edeceğiz. İl Müdürlüğü olarak bizler, büyüklerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalara devam etmekteyiz. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek için çalışmaktayız. Bakıma muhtaç yaşlılarımıza yönelik evde bakım, gündüzlü ve yatılı bakım hizmetleri ile destek vermeye devam edeceğiz’’ dedi. 

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YAŞLILARA SAYGI
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