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Yaşlılara Ramazan Hizmeti

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi’nde yaşayan yaşlıların evleri Ramazan ayı öncesinde temizlendi.

Yaşlılara Ramazan Hizmeti

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi’nde yaşayan yaşlıların evleri Ramazan ayı öncesinde temizlendi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Yaşlılara Ramazan Hizmeti

Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş, belediyenin Sosyal Projesi olan ‘Yaşlı ve Hastalara evde bakım hizmeti’ kapsamında, beldede yaşayan hasta ve yaşlılarla yakından ilgilendiklerini söyledi. Gümüş, ‘’Belediyemiz bünyesinde İşkur destekli çalışan bayanlarımız, beldemizde bulunan yaşlı ve hastalarımızı ziyaret ederek, temizliklerini yapıp, ihtiyaçlarını karşılıyor. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde bu çalışmalar ziyaretlerle tamamlandı’’ dedi.

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