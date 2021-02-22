Yozgat Halk Eğitimi Merkezi tarafından ‘Siz Neredeyseniz Biz Oradayız’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, yaşlılara evde bakım hizmeti verildi. Yozgat Halk Eğitimi Merkezi kuaförlük kursu eğitmenleri ve kursiyerleri pandemi, yaşlılık gibi nedenlerden dolayı evinden çıkamayan kadınlara yönelik saç kesim ve bakımı vermeye başladı. Hizmet talep eden vatandaşların evlerine giderek, ücretsiz hizmetin vereceği bildirildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da, salgın nedeniyle özellikle yaşlı kesimin büyük bölümünün evden çıkma olanağı bulamadığını, bu nedenle berbere gidemediklerini belirtti. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde halk eğitim merkezi olarak bu hizmeti yaşlı vatandaşların ayağına götürmeye başladıklarını ifade eden Kaya, "Bizleri arayarak berber hizmeti isteyen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza bu hizmeti ücretsiz vermeye başladık. Usta öğreticimiz Talip İlbaş öncülüğünde verdiğimiz hizmet ile büyüklerimizin yaşamlarını huzurlu ve sağlıklı idame ettirmelerini amaçlıyoruz. Bunun için üzerimize düşeni yaparak taleplerini karşılıyoruz" dedi. Kaya, bu hizmetin bir süresi olmadığını, ne zamana kadar talep olursa hizmet vermeye devam edeceklerini, ayrıca köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere de ücretsiz berber hizmeti vereceklerini sözlerine ekledi.