Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1553
ALTIN
410.261
DOLAR
7.0727
STERLİN
9.9223
EURO
8.5857

Yaşlılara evde bakım hizmeti

YOZGAT Merkez ve Sorgun ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından evden çıkamayan yaşlılara bakım hizmeti verildi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:17
Yaşlılara evde bakım hizmeti

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi tarafından ‘Siz Neredeyseniz Biz Oradayız’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, yaşlılara evde bakım hizmeti verildi. Yozgat Halk Eğitimi Merkezi kuaförlük kursu eğitmenleri ve kursiyerleri pandemi,  yaşlılık gibi nedenlerden dolayı evinden çıkamayan kadınlara yönelik saç kesim ve bakımı vermeye başladı. Hizmet talep eden vatandaşların evlerine giderek, ücretsiz hizmetin vereceği bildirildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da, salgın nedeniyle özellikle yaşlı kesimin büyük bölümünün evden çıkma olanağı bulamadığını, bu nedenle berbere gidemediklerini belirtti. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde halk eğitim merkezi olarak bu hizmeti yaşlı vatandaşların ayağına götürmeye başladıklarını ifade eden Kaya, "Bizleri arayarak berber hizmeti isteyen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza bu hizmeti ücretsiz vermeye başladık. Usta öğreticimiz Talip İlbaş öncülüğünde verdiğimiz hizmet ile büyüklerimizin yaşamlarını huzurlu ve sağlıklı idame ettirmelerini amaçlıyoruz. Bunun için üzerimize düşeni yaparak taleplerini karşılıyoruz" dedi. Kaya, bu hizmetin bir süresi olmadığını, ne zamana kadar talep olursa hizmet vermeye devam edeceklerini, ayrıca köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere de ücretsiz berber hizmeti vereceklerini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VADi ISLAH EDiLiP, URETiME AÇILACAK
VADi ISLAH EDiLiP, URETiME AÇILACAK
YANGIN CAN ALDI
YANGIN CAN ALDI
KAPIMIZ HERKESE AÇIK
KAPIMIZ HERKESE AÇIK
Tarihi Liseye Kardan gelin
Tarihi Liseye Kardan gelin
Kardan gelin ilgi gördü
Kardan gelin ilgi gördü
Film Eğitimine başlandı
Film Eğitimine başlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim