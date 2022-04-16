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Yaşlılara destek

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren, Sorgun Şefkat Eli İnsanı Yardım Derneği köyleri gezerek yaşlılara moral veriyor.

16 Nisan 2022 Cumartesi 00:12
Yaşlılara destek

Köy köy gezen Sorgun Şefkat Eli İnsanı Yardım Derneği gönüllü üyeleri, yaşlılar ile bir araya gelerek hem sohbet ediyorlar, hem de hayır severler tarafından yapılan yardımları dağıtıyorlar. Sorgun Şefkat Eli İnsanı Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal, ‘’Yaşlıları köylerdeki kıymetli çınarlarımızı dernek ekibimizle ziyaret ediyor, onları mutlu ederek bu mübarek günde dualarını alıyoruz. Rabbim vesile olanlarımızın hayırlarını kabul etsin inşallah. Ramazan boyunca dağıtımlarımız devam ediyor, sizlerin adına teslim ediyoruz dua alıyoruz. Allah verenden alandan emeği geçen herkesten razı olsun inşallah’’ dedi.

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