YAŞLILAR UNUTULMADI

Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Başkanlıklarında görevli personel, ‘Yaşlılar Haftası’ kapsamında Alparslan Türkeş Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ziyarette, huzurevinin sakinleriyle sohbet eden sağlıkçılar, beraberlerinde getirdikleri hediyeleri de takdim ettiler. Sağlıkçılar, yaşlıların tecrübelerinden yararlanmak amacıyla kısa hikayelerini, yaşamlarından kesitleri de dinleme imkanı buldular. Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı bölümü öğrencileri tarafından, Alpaslan Türkeş Huzurevi’nde kalan yaşlılara yönelik moral ve eğlence günü düzenlendi. Yaşlıları anmak, onların yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını hatırlatmak için Alpaslan Türkeş Huzurevi’nde bir dizi etkinlik düzenleyen öğrenciler, yaşlıların hoş vakit geçirmelerini sağladı. Öğrenciler etkinlikte gerçekleştirdikleri tiyatro, skeç ve halk oyunu gösterileriyle huzurevi sakinlerinin farklı bir gün yaşamalarını sağladı. Kimi zaman neşelenen kimi zaman hüzünlenen huzur evi sakinleri gönüllerince eğlendi.