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Yaşlılar unutulmadı

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı, Yaşlılar Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından Alparslan Türkeş Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Yaşlılar unutulmadı

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı, Yaşlılar Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından Alparslan Türkeş Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

20 Mart 2018 Salı 07:00
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Yaşlılar unutulmadı

Parti binasında gerçekleşen toplantıya İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, partililer ve vatandaşlar katıldı.
AK Parti İl Başkanı Köse,  İslam dininin yaşlılara kusursuz hürmet ve saygıyı emrettiğini, bu emir doğrultusunda milletin de yaşlılarına inancı gereği sahip çıktığını hatırlattı.
Köse, AK Parti olarak bu inançla yaşlılara yönelik önemli hizmet ve yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.
AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı Saffet Doğangönül de, parti olarak yaşlılara yük değil, servet olarak baktıklarını, onların geçimlerini sağlamaları, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini amaçladıklarını kaydetti.
Doğangönül, bu kapsamda AK Parti’nin evde bakım hizmetlerini 100 kat artırdığını, 2002 yılında sıfır olan evde bakım hizmetinin günümüzde 847 bin kişinin faydalandığını, 65 yaş üzeri aylıkları ise 7 buçuk kat artırdıklarını ve maaş kuyruklarına son verdiklerinin altını çizdi.
AK Parti heyeti daha sonra Alparslan Türkeş Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, günlerini kutladı ve çeşitli hediye takdiminde bulundu.
Partililer, bazı yaşlı ve yatalak durumdaki vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

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