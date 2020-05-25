Yaşlılar sokakta bayramlaştı

YOZGAT’ta bayramın ilk günü sokağa çıkma iznini kullanan 65 yaş ve üzeri insanlar yürüyüş yaptı, banklarda oturup, birbirleriyle bayramlaşıp, sohbet etti. 76 yaşındaki Salim Arık, sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi. Eşiyle gezen Sultan Arık da Ramazan Bayramı'nı buruk yaşadıklarını, kimseyi görmediklerini, çocukları ve yakınlarıyla telefonla konuştuklarını anlattı. Vedat Uslukıç ise, "Sokağa çıktığımız için tabii ki mutluyuz. Bayram günü olmasına rağmen sokaklarda kimse yok, garip bir hava. Gönül isterdi ki her taraf cıvıl cıvıl olsun, insanlar bayramlaşsın ama uzaktan uzağa ancak konuşuyoruz. Çocuklarımız, komşularımız yanımızda yok, bayramın güzelliklerini bu kez tadamadık. Önceki bayramların ne anlama geldiğini daha iyi anladık. Çocuklarımızla da sanal ortamda bayramlaştık" diye konuştu.