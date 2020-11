Yaşlılar sahipsiz değil

SORGUN ilçesi Bahadın Beldesi’nde vatandaşlarca kurulan vakıf aracılığıyla, yaşlıların sağlık, yemek ve temizlik gibi her türlü ihtiyacı gideriliyor. Bahadın Yaşlanma Vakfınca, ilçedeki yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için atıl okul atölyesi onarılarak İkinci Bahar Yaşam Merkezine dönüştürdü. İş insanlarınca desteklenen vakıf aracılığıyla, ihtiyaç sahibi yaşlılara merkezde veya evlerinde sağlık, temizlik, yemek hizmeti veriliyor. Vakıf Genel Müdürü Dilaver Özcan, Bahadın nüfusunun önemli kısmının Avrupa ülkeleri ve Ankara'da yaşadığını ancak yaşlıların beldede kaldığını söyledi. Beldedeki yaşlıların ekonomik sorunları olmamasına rağmen bakımlarında ciddi problemlerin bulunduğunu dile getiren Özcan, "Bu sorunları nasıl çözeriz diye düşündük. Avrupa ve Ankara'da çeşitli toplantılar yaptık ve 2019'da Bahadın Yaşlanma Vakfını kurduk. Vakıf kurucularımız da Avrupa ve Ankara'daki iş adamlarımız oldu" dedi. Özcan, vakıf aracılığıyla sahip çıktıkları yaşlıların her türlü sorunlarını çözmeye çalıştıklarını anlatarak, "Yaşlılarımız bu ilgiyi hak ediyor. Atasına bakma kültürü üzerine kuruluyuz ve onlara elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. Konseptimiz aktif yaşlanma ve mutlu yaşlılık. 55 yaş üzerinden başlayıp kendine yetemeyen yaşlıların merkezde, kendine yetenlerin de evde bakım hizmetiyle yaşamlarını sağlıklı ve mutlu sürdürmeleri için çalışıyoruz" diye konuştu.

EN AZ 2 DEFA ZİYARET

Yaşlı bakım merkezinde sağlık ve temizlik personeli ile aşçının da bulunduğunu belirten Özcan, "Merkezimizde 6 yaşlı kalıyor, 16 yaşlıya da evde hizmet veriyoruz. Amacımız 'Her yaşlı evinde mutludur.' mantığıyla mümkün olduğunca evde hizmet vermek. Sağlıklı yaşlanmayı sağlamak için sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler planlıyoruz. Geleneksel yapımızdan dolayı çocukları ailelerine bakmak istiyor ama ekmek kavgası, kimini Avrupa'ya kimini Ankara'ya göndermişler. Dolayısıyla yaşlılarımız evlerinde yaşarken çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Bunun en başında yalnızlık duygusu var. Yalnızlıklarını paylaşmak için günde en az 2 defa ziyaret ediyoruz. Dertlerini dinliyor, ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu bizim için büyük mutluluk. Destek olan tüm iş adamlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yaşlı bakım merkezinde kalan 67 yaşındaki emekli öğretmen Halil Turan, doğup büyüdüğü beldede bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Turan, daha önce il dışında yalnız yaşadığını anlatarak, "İhtiyaçlarımı görmekte zorlanıyordum. Buranın açıldığını duyunca doğduğum topraklara geldim. Burada 3 öğün sıcak yemek var, sağlık, temizlik hizmetleri veriliyor. Binamızın geniş bir bahçesi var, oksijeni bol, çevrede gezecek, dolaşacak, spor yapılacak alanlar var. Havadar bir yer. Yapanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Hacı Çevik (95) de Bursa'da oğlunun yanında kalırken memleketine döndüğünü dile getirerek, "Burada çok rahatım, çamaşırım yıkanıyor, yemeğim pişiyor, çok mutluyum" dedi. Evde bakım hizmeti alan Gülay Baytek ise vakıf personelinin kendilerine sağlık hizmeti, yemek ve temizlik hizmeti sunduğunu anlatarak, onlara teşekkür etti. (Fotoğraf: Şahin Özmen)