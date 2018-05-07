YAŞLILAR PiKNiK YAPTI

Dertlerini ve beklentilerini il müdürüne anlatma imkanı buldu. Kurum tarafından Yozgat’a getirilen Huzurevi sakinleri, milli parkı gezdi. Daha sonra Tabiat Parkına inerek, Cevdet Dündar Göleti kenarındaki piknik alanında, piknik yaptı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli de pikniğe katılarak, yaşlılarla sohbet etti. Taleplerini, şikayetlerini dinleyen Neşeli, yaşlıların tecrübelerinin önemli olduğunu, sorunlarından çok tecrübelerine dayalı olarak nelerin yapılması gerektiği konusunda fikir vermeyi tercih ettiklerini söyledi.