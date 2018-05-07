Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102599
ALTIN
179.537
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7474
EURO
5.0509

YAŞLILAR PiKNiK YAPTI

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Esenli Bilal Şahin Huzurevi sakinleri Türkiye’nin ilk milli parkı çamlık eteklerinde bulunan Fatih Tabiat Parkında piknik yaptı.

YAŞLILAR PiKNiK YAPTI

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Esenli Bilal Şahin Huzurevi sakinleri Türkiye’nin ilk milli parkı çamlık eteklerinde bulunan Fatih Tabiat Parkında piknik yaptı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
2 Okunma
YAŞLILAR PiKNiK YAPTI

Dertlerini ve beklentilerini il müdürüne anlatma imkanı buldu. Kurum tarafından Yozgat’a getirilen Huzurevi sakinleri, milli parkı gezdi. Daha sonra Tabiat Parkına inerek, Cevdet Dündar Göleti kenarındaki piknik alanında, piknik yaptı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli de pikniğe katılarak, yaşlılarla sohbet etti. Taleplerini, şikayetlerini dinleyen Neşeli, yaşlıların tecrübelerinin önemli olduğunu, sorunlarından çok tecrübelerine dayalı olarak nelerin yapılması gerektiği konusunda fikir vermeyi tercih ettiklerini söyledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
HAYRAN KALDILAR
HAYRAN KALDILAR
ESOB ‘Altın’ dedi
ESOB ‘Altın’ dedi
Dolu Molası
Dolu Molası
Her yerde okuyorlar
Her yerde okuyorlar
Şükrettiler
Şükrettiler
ALT YAPIYA 28.41 MiLYON
ALT YAPIYA 28.41 MiLYON

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim