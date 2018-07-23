Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94082
ALTIN
189.513
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125

Yaşlılar mutlu oldu

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Esenli köyünde bulunan yaşlıları ziyaret edip, sohbet etti. Esenli köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yurtnaç, köyün sorunlarını dinledi.

Yaşlılar mutlu oldu

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Esenli köyünde bulunan yaşlıları ziyaret edip, sohbet etti. Esenli köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yurtnaç, köyün sorunlarını dinledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
13 Okunma
Yaşlılar mutlu oldu

Daha sonra Şehit Polis Memuru Ahmet Kılıçarslan’ın Esenli’de oturan annesi Cemile ve babası Rafet Kılıçarslan’ı ziyaret eden Vali Yurtnaç, şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin birer emaneti olduğunu söyledi. Her zaman onların yanında olduklarını belirten Vali Yurtnaç, “Şehitlerimiz vatanın bölünmez bütünlüğünü müdafa etmek için canlarını hiçe sayarak şehit oldular. Şehit olurken de ailelerini bizlere emanet bıraktılar. Bu emanete sahip çıkmak bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi. Onun için her fırsatta onları ziyaret ederek varsa sıkıntıları onu gidermek durumundayız” dedi.
Şehit aileleri için özel yaptırılan duvar saatini aileye veren Vali Yartnaç, “Yozgat Valiliği olarak ilimizdeki tüm şehit ailelerine şehitlerimizin üzerinde fotoğrafı bulunan bir duvar saati yaptırıp hediye ettik. Amacımız ailelerimizin acısını tazelemek değil şehidimizin anısını yaşatmak” diye konuştu.
Esenli Bilal Şahin Huzurevini de ziyaret eden Vali Kemal Yurtnaç burada kalan yaşlılarla uzun uzun sohbet etti. Huzurevi sakinleri Vali Yurtnaç’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ÇALIŞMAYI BiTiRiN!
ÇALIŞMAYI BiTiRiN!
Şebeke suyuna yakın takip
Şebeke suyuna yakın takip
LÖSEV tırı Yozgat'ta
LÖSEV tırı Yozgat'ta
SGK ödemeleri sorunsuz
SGK ödemeleri sorunsuz
Gençler, kültürümüzü tanıttı
Gençler, kültürümüzü tanıttı
Maliyet artı, fiyatlar düştü
Maliyet artı, fiyatlar düştü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim