Yaşlılar mutlu oldu

Daha sonra Şehit Polis Memuru Ahmet Kılıçarslan’ın Esenli’de oturan annesi Cemile ve babası Rafet Kılıçarslan’ı ziyaret eden Vali Yurtnaç, şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin birer emaneti olduğunu söyledi. Her zaman onların yanında olduklarını belirten Vali Yurtnaç, “Şehitlerimiz vatanın bölünmez bütünlüğünü müdafa etmek için canlarını hiçe sayarak şehit oldular. Şehit olurken de ailelerini bizlere emanet bıraktılar. Bu emanete sahip çıkmak bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi. Onun için her fırsatta onları ziyaret ederek varsa sıkıntıları onu gidermek durumundayız” dedi.

Şehit aileleri için özel yaptırılan duvar saatini aileye veren Vali Yartnaç, “Yozgat Valiliği olarak ilimizdeki tüm şehit ailelerine şehitlerimizin üzerinde fotoğrafı bulunan bir duvar saati yaptırıp hediye ettik. Amacımız ailelerimizin acısını tazelemek değil şehidimizin anısını yaşatmak” diye konuştu.

Esenli Bilal Şahin Huzurevini de ziyaret eden Vali Kemal Yurtnaç burada kalan yaşlılarla uzun uzun sohbet etti. Huzurevi sakinleri Vali Yurtnaç’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

