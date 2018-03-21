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Yaşlılar mutfağa girdi

YOZGAT’ta Yaşlılar Haftası münasebetiyle Alparslan Türkeş Huzurevi sakinleri, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin uygulamalı mutfağında yemek pişirdi.

Yaşlılar mutfağa girdi

YOZGAT’ta Yaşlılar Haftası münasebetiyle Alparslan Türkeş Huzurevi sakinleri, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin uygulamalı mutfağında yemek pişirdi.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Yaşlılar mutfağa girdi

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortak tertiplediği programda, huzurevi sakinleri, okulun geleceğin lezzet ustalarını yetiştiren uygulamalı mutfağında, öğrencilerle birlikte yemek yaptı. Huzurevi sakinleri ve okul öğrencileri mutfakta Yozgat yöresine ait helle çorbanın yanı sıra, Hasanpaşa köfte, sebzeli bulgur pilavı ve mevsim salata hazırladı.
Bazı yaşlılar ise okulun kütüphanesinde kitap okumayı ve bilgisayar laboratuvarında grafik dersi takip etmeyi tercih etti.
Alparslan Türkeş Huzurevi sakinlerinden Lütfiye Pasinlioğlu, torunu olarak gördüğü öğrencilerle mutfakta yemek pişirmekten keyif duyduğunu söyledi. Pasinlioğlu, gençlere bir takım tavsiye ve öğütlerde de bulunarak
“Bizler Nene Hatun torunlarıyız. Günümüzde örf, adet ve geleneklerimiz yozlaşıyor. Bunlara sahip çıkmak ve yaşatmak gerekiyor” diye konuştu.
Daha sonra huzurevi sakinleri ve öğrenciler, mutfakta pişirilen yemekleri, öğle yemeğinde okulun uygulamalı restoranında birlikte yedi.

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