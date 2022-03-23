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Yaşlılar Haftası kutlandı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde barınan yaşlılara yönelik Yaşlılar Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

23 Mart 2022 Çarşamba 00:26
Yaşlılar Haftası kutlandı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte günün anlam ve önemine dair pasta kesildi. Huzurevinde kalan yaşlılar tarafından yapılan el sanatları sergisinin açılışı yapılarak sergi gezildi. Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından yaşlılara yönelik yapılan kurslarda elde edilen ürünlerin sergilendiği sergiyi görenler yapılan işlere hayran kaldılar. Yaşlılar, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler ile birlikte müzik eşliğinde eğlenerek doyasıya bir gün yaşadı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan’ın da katıldığı programda AK Partililer yaşlılara karanfil dağıttı. Programda Yaşlılar Haftası'nı kutlayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, yaşlıların birer kıymet, değer olduğunu söyledi. "Yaşlılarımızın misyonu, kültürümüzü, değerlerimizi geleceğe taşıyan köprülerdir’’ diyen Neşeli, yaşlılık dönemi herkes tarafından saygı ve itibar görmenin arzu edildiği, minnet ve şükran duygularının en üst seviyede beklendiği hassas bir evre olduğunu dile getirdi. Yozgat halkının Huzurevlerinde ve aile yanında yaşamını devam ettiren yaşlılara ‘Yaşlılar Haftasında’ ve diğer günlerde saygı ve sevgilerini göstermede hassas davrandıklarını dile getiren Neşeli, ‘’Pandemi nedeni ile ziyaretler kısıtlı olsa da yoğun bir ziyaret talebi bulunmaktadır. Ziyaret talebinde bulunan kişilere İl Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz. Ziyaret taleplerinde pandemi nedeniyle kısıtlama getirmek mecburiyetinde kalıyoruz, bu nedenle de herkesten anlayış göstermelerini arzu ediyoruz. İl Müdürlüğü olarak yaşlılar yük olarak görülmez, tam aksine yaşlı hürmet edilecek ve sevgiyle yaklaşılacak ulu çınarlardır. Unutulmasın ki, kendi varlığımız ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse,  yaşlılarımızda bizim için o kadar önemlidir. Toplumun asırlık çınarları geniş ufukları, tecrübeyle kesinlik kazanmış bilgi ve birikimleri, her zaman geçmişe ve bugüne olduğu kadar geleceğe de ışık tutan birer kaynaktır. Buradan tüm yaşlılarımıza seslenerek, sizler ziyaretinize gelen gençlere tecrübelerinizi aktarmayı ihmal etmeyiniz, size bizlerin ihtiyacı var demek istiyorum. Yaşlılar Haftasında her türlü saygıya layık değerli büyüklerimizi iki yıl sonra halkımızla buluşturacak, eğlence programları ile iyi vakit geçirmelerini sağlayacak, kısıtlıda olsa gençlikle buluşturacağız. Huzurevlerimizde sağlanan imkânların ve sunulan hizmetlerin her geçen gün daha mükemmel hale getirilmesini sağlamak, öncelikli hedeflerimiz arasındadır’’ dedi. ◘•İHA•

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