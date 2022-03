‘Yaşlı ve çocuklar önceliğimiz’

Neşeli yapmış olduğu yazılı açıklamada, “Günümüzde yaşlı nüfusun yaşam kalitesini ve genel sağlığını artırmak önem kazanırken; yaşlının psikolojik, sosyal, toplumsal, ekonomik ve fizyolojik yönden desteklemesi Türkiye de öncelikli konulardan birisi haline gelmiştir. Bakanlığımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlığımız olduğuna inandığı yaşlıların toplumla bütünleşmesi, aktif olarak yaşama katılması, ekonomik ve fizyolojik açıdan desteklenmesini içeren yeni hizmet modellerini hayata geçirerek yaşlılara hizmeti öncelikleri arasına almıştır. Bu bağlamda 2022 Sayılı Kanun ile sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik açıdan desteklenmesi gerekli yaşlılarımızın istekli olanlarının tamamına maaş imkanı sağlamıştır. Ayrıca aile bağı kopmuş veya çevresi ile iletişimi olmayan yaşlılara 2002 yılından beri 3 huzurevi açarak 230 kapasite ile bakım hizmeti sunmaktadır. Bizler Yozgat’ta bir sınıf ve kesimin değil, bütün vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu sağlayacak sosyal politikaları yürütmeye, bu bağlamda yoksullar, muhtaç yaşlılar kısacası zor durumdaki vatandaşlarımıza, terkedilmiş ve kimsesizlik duygusu yaşatmamak için çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca Down Sendromu hakkında erken yaşlardan itibaren yapılacak farkındalık çalışmaları, toplumumuzu bilgilendirici faaliyetlerle bu bireylerimize destek olmak bizlerin insani yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğü başta down sendromlu bireyler ve aileleri ile paylaşmak, onların hayatlarını daha yaşanabilir bir hale getirecektir. Bu vesileyle 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nün bu konudaki toplumsal bilinci geliştirecek çalışmalara katkı sağlamasını ümit ediyorum. Bu duygularla tüm yaşlılarımızın, Yaşlılara Saygı Haftasını kutluyor, tüm Down Sendromlu kardeşlerimiz ve ailelerine en iyi dileklerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.