TÜRKİYE’nin en fazla göç veren illeri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta yaşlı nüfus oranı da her geçen yıl biraz daha artmaya devam ediyor. Yaşlı nüfus oranının artmasında, genç nüfusun iş umuduyla büyük şehirlere göç etmesinin de etken olduğu belirtiliyor. Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki ülke genelindeki nüfusun, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi olduğu belirtildi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının ise 2014 yılında yüzde 8,0 iken, 2019 yılında yüzde 9,1'e yükseldiğinin altı çizildi. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu. Yozgat’ta en az bir yaşlı fert bulunan toplam hane halkı sayısının 41 bin 402 olduğu, tek kişilik hane halkının da 11 bin 418 olduğu açıklandı. Yozgat’ta tek çekirdek aileden oluşan hane halkının 18 bin 948, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkının 10 bin 210, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkının da 826 olduğu belirtildi.

YAŞLI NÜFUS ARTIYOR

Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, Yozgat'ta 2023 yılında yaşlı nüfus oranının yüzde 14.0’a kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Yozgat’ta 2014 yılında mevcut nüfus içerisindeki yaşlı nüfus oranı yüzde 8.0 olduğu belirtilirken, bu oranın geçen yıl yüzde 11.0’a yükseldiği bildirildi. Yozgat’ta en az bir yaşlı fert bulunan hane halklarının toplam hane halkı içindeki oranının yüzde 31,9 olduğu belirtilirken, tek kişilik yaşlı hane halklarının toplam hane halkı içindeki oranın da yüzde 8,8 olduğu açıklandı. Tek kişilik yaşlı hane halklarının toplam tek kişilik hane halkı içindeki oranının yüzde 44,5, cinsiyete göre tek kişilik yaşlı hane halkı oranının da yüzde 24,5’ini erkek, yüzde 75,5’ini de kadınlar oluşturuyor.

