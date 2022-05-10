Yaşlı anneleri unutmadılar

Yeniden Refah Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Salih Suntay öncülüğünde, İl Kadın Kolları Başkanı Satı Güler ve beraberindeki heyet Alpaslan Türkeş Huzur Evi’nde kalan yaşlı anneleri ziyaret ederek onların anneler günün kutladı. Annelerin ellerini öpen Yeniden Refah Partisi heyeti karanfil hediye etti. Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Salih Suntay, anneler günü nedeniyle Alparslan Türkeş Huzur Evi’nde kalan anneleri ziyaret ettiklerini söyledi. Yaşlıların anneler gününü kutladıklarını dile getiren Suntay, ‘’Elleri öpülesi annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamak istiyoruz. Özellikle bu günleri yalnız geçiren Huzur Evlerinde kalan anneleri de yalnız bırakmamak adına Alpaslan Türkeş huzur evini ziyaret ettik. Burada kalan annelerimizin ellerini öperek karanfil hediye ettik. Tüm annelerin anneler günün kutluyorum’’ dedi.