Yaşlı adama kucak açtı

Başkan Ünal, belde merkezine yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki evinde tek başına yaşayan Hamza Keskin isimli yaşlı şahsı evinde ziyaret etti. Evi gezip, inceleyen Başkan Ünal, evin sağlıksız, bakımsız olduğunu görünce, binanın tahliye edilmesi gerektiğine karar verdi. Yaşlı adamla görüşen Başkan Ünal, düşüncesini paylaştı. Yıkılmaya yüz tutan evden ayrılmayı kabul eden Hamza Keskin’in belediyeye ait lojmanda ikameti sağlanacak. Böylece yaşlı adamın bakımı belediye çalışanları tarafından yapılıp, ihtiyaçları da karşılanacak. Hamza Keskin’in çürük ve sağlıksız olan binasının ise yıkılıp, belediye tarafından yeniden yaptırılacağı bildirildi.