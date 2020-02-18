YAŞLANIYORUZ!

Yaşlı nüfusun artış gösterdiği iller sıralamasında ilk sırayı alan Zonguldak’tan sonra ikinci sırada yer alan Yozgat’ta genç nüfusun diğer nedenlerle birlikte göç nedeniyle de sürekli azaldığına dikkat çekildi. Yaşlı nüfusuna paralel olarak Türkiye’deki huzur evi sayısı da incelenirken özel, diğer ve kamuya bağlı olmak üzere 411 adet olduğu saptandı. Medya takip kurumu Ajans Press, yaşlı nüfusu ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre yaşlı nüfusu ile alakalı 2018 yılında basına yansıyan haber adedi bin 364 olarak kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra huzurevlerinin basında konuşulma oranına bakıldığında 11 bin 359 olduğu görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde en çok huzurevlerine yapılan moral ziyaretlerinin konuşulduğu görüldü. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye’de 2010’dan 2018’e kadar geçen sürede yaşlı nüfus artışı 1,18 oldu. Yaşlı nüfusunun en çok arttığı iller ise sırasıyla Zonguldak, Yozgat, Adana, Ağrı, Adıyaman, Aksaray, Tokat, Iğdır, Mersin, Hakkâri, İzmir ve Antalya olarak kaydedildi. Buna karşın yaşlı nüfusunun azaldığı tek il Gümüşhane olarak gözlendi. Yaşlı nüfusuna paralel olarak Türkiye’deki huzur evi sayısı da incelenirken özel, diğer ve kamuya bağlı olmak üzere 411 adet olduğu saptandı. Sadece bakanlığa bağlı huzur evi sayısı ise 152 olarak kayıtlara geçti. Çocuk nüfus oranında azalma, yaşlı nüfus oranında artış olarak beliren, ülkemizin de tamamlamakta olduğu demografik döngü sürecinden Yozgat’ın da nasibini aldığına dikkat çekildi. Doğum ve ölüm oranlarında azalması sonucunda sürecin gerçekleştiği, Yozgat’ta ise bu iki değişkene il dışına olan göçlerin de etki ettiğinin altı çizildi. Türkiye ortalamasının da ötesinde çocuk nüfusta azalmanın olduğu Yozgat’ta, yaşlı nüfusun da arttığına vurgu yapıldı. Yozgat il genelinde çocuk nüfus oranının ülke ortalamasının altında olduğu belirtilerek, Yozgat’ta çocuk nüfus sayısının azalmasının orta vadede il nüfusun azalmasına yol açabileceğine dikkat çekilerek, çocuk nüfus içinde erkeklerin sayısının daha fazla olduğu belirtildi. Bu durumun, yeni iş alanlarının oluşturulmasını, yaşam memnuniyetini artıracak düzenlemelerin yapılmasını zorunlu hale getirdiğine işaret ettiğine vurgu yapıldı.