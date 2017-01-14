Yasin Hoca gönüllere dokundu

Yozgat İl Vaizi Yasin Cenan “Türk Toplumunda Taklit Hastalığı” adlı konusuyla BEYDER’in bu haftaki misafiri oldu. BEYDER Konferans Salonunda yapılan sohbete özellikle gençlerin ilgisi yoğun oldu.

BEYDER yönetimine nazik davetleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Cenan, “BEYDER’e ilk kez konuk oluyorum. Sizlere Türk toplumundaki taklit hastalıklarından bahsetmek istiyorum” dedi.

Binalarımızdan evimizdeki eşyalara, giyimimizden yiyecek-içecek alışkanlıklarımıza kadar birçok geleneğimizin Batılılaşarak değiştiğini hatırlatan Cenan, “Bizim eskiden sedirlerimiz vardı. Yerini oturma odaları aldı. Duvarları Kâbe, Sultanahmet Camii figürlü tablolar süslerdi şimdi ise New York gibi şehirlerin manzarası süslüyor.

Son iki yüzyıl Batılılaşmanın tesiriyle her şeyimiz değiştiğini ifade eden Bunlara ilaveten mutfağımız konaklarımız mahallemiz değişti. Yemeklerimiz, meşrubatlarımız vardı. Onların yerini hamburger, kola aldı.” dedi.

Cenan son olarak “Yaşadığımız sorunlardan kurtulmak için taklidi bırakıp bir an evvel kendi özümüze, adet ve geleneklerimize dönmeliyiz” mesajı verdi.

Toplantı soru ve cevapların ardından sohbet sona erdi.