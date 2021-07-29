Yaşayan Mescit projesi

Sarıkaya İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, beraberindeki heyetle bir dizi ziyarette bulundu. Kandemir, esnafa yönelik ziyaretlerinde müftülük tarafından son üç yılda yapılan çalışmaları içeren dergi ve broşürlerin dağıtımını da gerçekleştirdi. Müftü Kandemir, yapılan hayırların nereye gittiği, müftülük olarak ilçede kaç ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunulduğu, bundan sonraki süreçte ilçeye kazandırılması planlanan projeler konusunda şeffaflığı sağlamak için görseller hazırladıklarını bildirdi. Kandemir, ‘’Yaptığımız ve yapmayı planladığımız tüm faaliyetlerimize destek olan veya kendi çevresinde bu projeleri anlatmak suretiyle başkalarını teşvik ederek hayra vesile olan tüm kardeşlerimize ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.