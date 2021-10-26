Yaşar, baş danışman oldu

Yozgat’ta Ak Parti Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı, Yozgat Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Vekilliği, Yozgat Deva Partisi Merkez ilçe Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulunan Furkan Engin Yaşar, 1996 yılında kurulan Uluslararası Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı Teşkilatı’nın genel başkanı Mehmet Barbaros Öztürk’ün baş danışmanı oldu. Yaşar, 1996 yılında Almanya’nın Frankfurt şehrinde Genel Başkan Mehmet Barbaros Öztürk tarafından kurulan Uluslararası Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı Teşkilatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017 yılında seferberlik ilan etmesi üzerine Türkiye’de STK çalışmalarına başladığını söyledi. Toplamda 27 ülke 66 il 285 ilçede teşkilat kurarak hizmet etmeye devam ettiklerini dile getiren Yaşar, ‘Teşkilatımızın kurucu Genel Başkanı Mehmet Barbaros Öztürk tarafından Genel Başkan Baş Danışmanı görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin’’ dedi. •Yasin Nazım Kayhan•