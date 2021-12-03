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YAŞAMA SEViNCi

Yozgat Valisi Ziya Polat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, engellilerin yaşam sevincini kaybetmeden, yaşam mücadelesini devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

03 Aralık 2021 Cuma 00:44
YAŞAMA SEViNCi

Vali Polat, ‘’Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bir insanın engelli olması; onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olmasına bir engel teşkil etmemelidir.  Elbette sıkıntı ve zorluklar olacaktır; ancak her şeye rağmen yaşama sevinci hiçbir şekilde kaybedilmemelidir’’ dedi. Vali Polat, her bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğuna dikkat çekerek, engellilerin, engelsiz yaşayabilmeleri için toplumun bilinçlenmesi, toplum hayatına katılmalarını sağlayacak çözümlerin üretilmesi, huzurlu bir yaşam, çalışma ortamının oluşturulmasının temel hedef olması gerektiğini aktardı. Polat, ‘’Sahip çıkıldığı takdirde çok faydalı bireyler karşımıza çıkacaktır. Herkesi engelli kardeşlerimize sahip çıkmaya ve hak ettikleri saygıyı göstermeye davet ediyorum. Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur’’ ifadelerini kullandı. Vali Polat, her günümüzün 3 Aralık kadar duyarlı ve anlayışlı geçmesi dileğinde bulundu. Polat, ‘’Hepimizi hayata bağlayan sevgi, yaşama sevincinin sonsuza kadar kalplerinizde bulunmasını diliyorum. Bütün engellilerimize yürekten sevgilerimi sunuyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum’’ sözleriyle, açıklamasını noktaladı.

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