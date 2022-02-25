Yaşam merkezine dönüşecek

Kentsel dönüşüm projesinde 2’nci etap yıkım çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Celal Köse, “Şehrimizin vizyonunu değiştirecek, hemşehrilerimizin yaşam merkezi haline gelecek projemizde çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Büyük Cami çevre düzenlemesi ile entegre bir şekilde Yozgat’ımızın çehresini değiştirecek olan projemiz hayata geçtiğinde 4 bin metrekare kapalı alana sahip zemin artı 2 kattan oluşan şehrimize yakışır bir kompleks ortaya çıkacak. Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezimiz, bir yandan şehrin ticaretine katkıda bulunurken diğer yandan sosyal donatıları ile hemşehrilerimizin yaşam merkezi haline gelecek” dedi.

Yıkım çalışmalarının ardından projenin modern ve estetik mimarisiyle göz dolduracağının altını çizen Köse, “Eski ve kullanışsız hale gelen bu alanda yapmış olduğumuz çalışmaların şehrimize katma değer sağlayacak. Projelerimiz tamamlandıktan sonra hem hemşehrilerimizin hem de şehrimize ziyarete gelen misafirlerimizin uğrak noktası ve ticari faaliyetlerin olduğu bir alana dönüşecek” şeklinde konuştu.