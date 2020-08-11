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YAŞAM KONTROL ALTINDA

Yozgat Valiliği tarafından başlatılan, tüm ilçelerde de uygulamaya konulan ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ ile ilgili denetimler aralıksız devam ediyor.

11 Ağustos 2020 Salı 00:01
YAŞAM KONTROL ALTINDA

YOZGAT Valisi Ziya Polat tarafından başlatılan ‘kontrollü sosyal hayat’ ile ilgili denetimler tüm ilçelerde de sürdürülüyor. Uygulama kapsamında, iş yerleri denetleniyor, işletmecilere maske, sosyal mesafe, hijyen kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulunuluyor. Kurallara uymayan iş yeri sahiplerinin uyarıya rağmen eksikliklerini tamamlanmaması durumunda yasal işlemler yapılmaya başlandı. 
AYDINCIK ilçesinde, Korona virüs salgının engellenmesi, sosyal izolasyonun temini, sosyal mesafenin korunması, bulaşı hızının kontrol altında tutulması amacıyla başlatılan denetimler devam ediyor. Oluşturulan denetim ekipleri tarafından, normalleşme süreci kapsamında faaliyetlerine devam eden berberler, kuaförler, marketler, taksiler, topu ulaşım araçları, lokanta ve restoranlar, kahvehaneler ve çay bahçeleri gibi iş yerleri denetlendi. İşyeri sahiplerine kontrollü sosyal hayat hakkında bilgilendirmeler yapıldı, denetimlerin devam edeceği bildirildi.
KADIŞEHRİ ilçesinde yapılan denetimlerde işyerleri sahiplerine temizlik, maske, mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler anlatıldı. Kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı. Kaymakam Emirhan Arıkan, ‘’Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde denetimler yapılıyor. Tabi bu denetimlerde önceliğimiz rehberlik. İş yerleri ve vatandaşlarımıza uyulması gereken kurallar anlatılıyor. Tedbirlerin alınıp alınmadığı, kurallara uyulup uyulmadığına dikkat ediyoruz. Pandemi süreci devam ediyor, bu nedenle tedbiri elden bırakmamak lazım. Bilindiği gibi en küçük rahatlamada vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın kendileri ve çevreleri için kurallara uymalarını tedbiri elden bırakmamalarını istiyoruz" dedi.
AKDAĞMADENİ ilçesinde Kaymakam Mustafa Demir, Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile birlikte esnafı ziyaret ederek yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Kaymakam Demir, “Kontrollü sosyal hayatımızda vazgeçilmez tedbirleri unutmayalım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik önemlidir. Tedbir alın sağlıkla kalın” dedi.
ÇAYIRALAN ilçesinde, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, kurum amirleri, Belediye ekipleri, kolluk kuvvetleri, tarım ve sağlık çalışanlarının katılımıyla ‘Sağlık için Hepimiz için’ mottosu ile denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde işletme sahipleri bilgilendirilip, yapıcı uyarılarda bulunuldu.
ÇANDIR ilçesinde de, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan denetimler ekipler tarafından devam ettiriliyor. 
ŞEFAATLİ ilçesinde, Kaymakam Vekili Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Müjdat Karaca ile birlikte ilçede geniş çaplı denetimlerde bulunup, uyarılar yapıldı. 
YERKÖY ilçesinde, Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı, kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma, yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı. 

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