Yaşam Desteği Kursu

BOZOK Üniversitesi’nde Avrupa Resüsitasyon Konseyi ve Türk Resüsitasyon Derneği işbirliğiyle ‘İleri Yaşam Desteği Kursu’ düzenlendi. Tıp Fakültesinde düzenlenen kursta kardiyopulmoner resüsitasyon konularda simülasyon eğitimi verildi. Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Demet Aydoğan Kırmızı, 'Eğitici Potansiyeli Sertifikası' alarak eğitici adayı oldu. Başarılı olan kursiyerlere ise uluslararası geçerli sertifikaları takdim edildi.