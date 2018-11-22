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Yaşam Desteği Kursu

BOZOK Üniversitesi’nde Avrupa Resüsitasyon Konseyi ve Türk Resüsitasyon Derneği işbirliğiyle ‘İleri Yaşam Desteği Kursu’ düzenlendi. Tıp Fakültesinde düzenlenen kursta kardiyopulmoner resüsitasyon konularda simülasyon eğitimi verildi. Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Demet Aydoğan Kırmızı, 'Eğitici Potansiyeli Sertifikası' alarak eğitici adayı oldu. Başarılı olan kursiyerlere ise uluslararası geçerli sertifikaları takdim edildi.

Yaşam Desteği Kursu

BOZOK Üniversitesi’nde Avrupa Resüsitasyon Konseyi ve Türk Resüsitasyon Derneği işbirliğiyle ‘İleri Yaşam Desteği Kursu’ düzenlendi. Tıp Fakültesinde düzenlenen kursta kardiyopulmoner resüsitasyon konularda simülasyon eğitimi verildi. Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Demet Aydoğan Kırmızı, 'Eğitici Potansiyeli Sertifikası' alarak eğitici adayı oldu. Başarılı olan kursiyerlere ise uluslararası geçerli sertifikaları takdim edildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:06
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Yaşam Desteği Kursu
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Anahtar Kelimeler:
Yaşam Desteği Kursu
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