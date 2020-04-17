Yasaklara uymayanlara ceza

YOZGAT’ta yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal eden iş yeri ve vatandaşlara para cezası uygulandı. Yozgat merkez ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, 28 Mart-15 Nisan'da tedbirlere uymadıkları belirlenen 14 kişiye TCK'nin 195, 310 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32, 132 kişiye de Hıfzıssıhha Kanunu'nun 281. maddelerinden toplam 537 bin 320 lira ceza uygulandı. Emniyet ve jandarma ekiplerince ayrıca 51 bin 416 araçta 91 bin 403 vatandaş Kovid-19'a karşı kontrol edildi, 2 bin 295 kişi hastanelere yönlendirildi.