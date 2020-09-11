Yasak gelebilir

Korona virüs salgınında gelinen nokta ve kış bastırmadan gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar yoğunlaştı. Uzmanlar, toplumun neredeyse bir yıla yaklaşan salgın nedeniyle motivasyonunu kaybettiğini, mesafe duyarlılığını yitirildiğini belirtiyor. Başta Ankara olmak üzere salgının arttığı aralarında Yozgat’ın da bulunduğu illerde hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı, park yasağı, sokak denetimlerinin arttırılması gibi konularında gündeme gelebileceğine dikkat çekilerek, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.