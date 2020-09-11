Yasak gelebilir

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YOZGAT İl genelinde Covit-19 test sonuçları olumsuz çıkan ve riskli gruba dahil hasta sayısının artması üzerine alınan önlemlere yenileri eklenmeye başlandı.

11 Eylül 2020 Cuma 00:48
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Korona virüs salgınında gelinen nokta ve kış bastırmadan gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar yoğunlaştı. Uzmanlar, toplumun neredeyse bir yıla yaklaşan salgın nedeniyle motivasyonunu kaybettiğini, mesafe duyarlılığını yitirildiğini belirtiyor. Başta Ankara olmak üzere salgının arttığı aralarında Yozgat’ın da bulunduğu illerde hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı, park yasağı, sokak denetimlerinin arttırılması gibi konularında gündeme gelebileceğine dikkat çekilerek, vatandaşların tedbirli olmaları istendi. 

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