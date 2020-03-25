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Yozgat
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Yasağa uymayanlar hakkında iŞLEM YAPILDI

YOZGAT’ta yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan yasağa uymayan 42 kişiye işlem yapıldı. Yozgat Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamalarda korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü 42 kişiye işlem yapıldı. İl genelinde 6 vatandaşa hıfzıssıhha kanununun 282. maddesinden 3 bin 150 lira, 36 vatandaşa da kabahatler kanunun 32. maddesinden 392 lira para cezası kesilirken bir kişiye de TCK'nın 195. maddesinden işlem yapıldı.

25 Mart 2020 Çarşamba 03:27
Yasağa uymayanlar hakkında iŞLEM YAPILDI
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Yasağa Uymayanlar Hakkında IŞLEM YAPILDI
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