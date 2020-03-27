Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91528
ALTIN
335.072
DOLAR
6.3960
STERLİN
7.8191
EURO
7.0640

Yasa tasarısına avukatlardan tepki

YOZGAT Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, ‘çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmaması’ ile ilgili hazırlanan bildiriye, 79 baro başkanı ile birlikte imza attı.

27 Mart 2020 Cuma 03:54
Yasa tasarısına avukatlardan tepki

Şimşek tarafından da imzalanan bildiride, yıllardır çocuk hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için mücadele veren Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak, birkaç gündür infaz yasası üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaları bu yönden endişe ile izledikleri belirtildi. Açıklamada, ‘Çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak bir değişiklik düşünülüyorsa, bunu doğru bulmuyoruz’ denildi.

Böyle bir değişikliğin toplumun her kesimden büyük tepki alacağına vurgu yapılarak, şu görüşlere yer verildi:

‘Konu çocuklar ve şiddet mağduru kadınlarla doğrudan ilgili olduğu için tüm milletvekilleri ile siyasi partilere geç olmadan hatırlatma gereğini duyuyoruz. Bu suçlardan verilen mahkûmiyet kararlarında yıllar içinde gözle görülür bir artış var iken, infaz indiriminin kapsamına alınmaları cezaların caydırıcılığına zarar verecektir.

Ülkemiz virüs salgını ile topyekûn mücadele halindeyken bu şekilde bir değişikliği tartışmanın dahi toplumu böleceğini düşünüyoruz. Buna neden olacak girişimlerden özenle kaçınılması gerektiğinin bilinmesini istiyoruz.

Böyle bir düzenlemenin tüm mağdurlar açısından telafisi imkânsız bir haksızlık anlamına geleceğini, onların hukuki güvenliğine ve hukuka olan inançlarına ağır şekilde zarar vereceğini hatırlatıyoruz.

Biz çocuk ve kadın hakları savunucuları olarak çocuğa ve kadına yönelik şiddet uygulayanların, çocukları ve kadınları cinsel olarak istismar edenlerin fail olarak aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Toplumun çok geniş kesimlerinin de bunu istemediğini biliyoruz.’’

Anahtar Kelimeler:
Yasa Tasarısına Avukatlardan Tepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkana para cezası
Sokağa çıkana para cezası
Başer’den hastaneye destek
Başer’den hastaneye destek
Başkandan hastane ziyareti
Başkandan hastane ziyareti
Madenciler unutulmadı
Madenciler unutulmadı
Bildirimler zorunlu
Bildirimler zorunlu
Din Görevlileri Seferber Oldu
Din Görevlileri Seferber Oldu

banner106

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim