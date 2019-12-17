Yarışmaya damga vurdular

Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Sorgun'da imam hatip liseleri arası 4 dalda yapılan mesleki yarışmalarda 4'te 4 yaparak, tüm branşlarda birincilik elde etti. Derece yapan öğrencilerin Bölge yarışmalarında Yozgat’ı temsil edecekleri bildirildi. Genç Hatipler Hutbe okuma Bölge Yarışmasında birinci olan Furkan Akça, 6 Mart 2020 tarihinde Trabzon’da yapılacak bölge birinciliğine katılacak. Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Yarışmasında birinci olan Burak Akça, 13 Mart 2020 tarihinde Samsun’da yarışacak. Kur'an'ın Genç Muhafızları yarışması birincisi Mustafa Buğra Taşçı 20 Mart 2020 tarihinde Ordu’da Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması birincisi Abdulkadir Salah da 21 Mart 2020 tarihinde Rize’de bölge yarışmasında Yozgat’ı temsil edecek.