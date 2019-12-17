Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111126
ALTIN
277.427
DOLAR
5.8516
STERLİN
7.7697
EURO
6.5203

Yarışmaya damga vurdular

YOZGAT Anadolu İmam-Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen İmam Hatip Okulları arası yarışmasında birincilikler alarak, etkinliğe damga vurdu.

Yarışmaya damga vurdular

YOZGAT Anadolu İmam-Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen İmam Hatip Okulları arası yarışmasında birincilikler alarak, etkinliğe damga vurdu.

17 Aralık 2019 Salı 04:04
Yarışmaya damga vurdular

Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Sorgun'da imam hatip liseleri arası 4 dalda yapılan mesleki yarışmalarda 4'te 4 yaparak, tüm branşlarda birincilik elde etti. Derece yapan öğrencilerin Bölge yarışmalarında Yozgat’ı temsil edecekleri bildirildi. Genç Hatipler Hutbe okuma Bölge Yarışmasında birinci olan Furkan Akça, 6 Mart 2020 tarihinde Trabzon’da yapılacak bölge birinciliğine katılacak. Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Yarışmasında birinci olan Burak Akça, 13 Mart 2020 tarihinde Samsun’da yarışacak. Kur'an'ın Genç Muhafızları yarışması birincisi Mustafa Buğra Taşçı 20 Mart 2020 tarihinde Ordu’da Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması birincisi Abdulkadir Salah da 21 Mart 2020 tarihinde Rize’de bölge yarışmasında Yozgat’ı temsil edecek.

Anahtar Kelimeler:
Yarışmaya Damga Vurdular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UNUTULAN TALEP GÜNDEMDE
UNUTULAN TALEP GÜNDEMDE
Jandarma boş durmadı
Jandarma boş durmadı
Süt Birlikleri toplandı
Süt Birlikleri toplandı
Engellinin Adı Yok
Engellinin Adı Yok
Yozgatlı Diplomat göz doldurdu
Yozgatlı Diplomat göz doldurdu
Kaymakam köyleri denetledi
Kaymakam köyleri denetledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim