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Yarışmaya damga vurdular

YOZGAT Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çeşme’de düzenlenen etkinliğe damga vurdu.

Yarışmaya damga vurdular

YOZGAT Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çeşme’de düzenlenen etkinliğe damga vurdu.

03 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Yarışmaya damga vurdular

Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Çeşme Meydanında ‘5. Genç Turizmciler Yarışıyor’ adlı etkinliğe katıldı. Ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelen 33 lisenin katıldığı yarışmada Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ana yemek kategorisinde ‘Desti Kebap’ ile jüriden en yüksek puanı alarak şampiyon oldu. Bunun dışında yatak yapımı yarışmasında da birincilik elde etti. Mumyalama yarışmasında 2. ve yine aynı etkinlik kapsamında yapılan kokteyl yarışmasında 3. Olan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarışmaya damga vurdu. Toplamda 2 altın,1 gümüş ve 1 bronz madalya alan öğrenciler, ödüllerini Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan aldılar. 

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