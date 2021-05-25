Yarışmanın birincisi Yozgat’tan

İnternet üzerinden online olarak oynanan ve son yıllarda oldukça popüler olan Minecraft oyunu için İstanbul Belediyesi de İstanbul’u anlatan bir tasarım çalışması yarışması düzenledi. Yarışamaya Yozgat’tan Arda Çalışkan da Kız Kulesi temalı tasarımıyla katıldı. Yozgat Şehir Hastanesi Vardiya Amiri Nalan Çalışkan’ın oğlu Arda Çalışkan’ın yaptığı İstanbul Kız Kulesi temalı tasarımı yüzde 48 oy alarak birinci seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Arda Çalışan ile birlikte diğer katılımcıları tebrik etti. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başlattığı, Minecraft oyunu için hazırlanan İstanbul temalı çalışmaların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirtip, ‘crafter’ların hazırladığı tasarımlardan övgüyle söz etti. •Yasin Nazım Kayhan•