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Yarışmacılara destek

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen ‘Roket Yarışması’ etkinliğine Yozgat’tan katılacak öğrencilere Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse destek verdi.

04 Mayıs 2021 Salı 00:51
Yarışmacılara destek

Başkan Köse, Teknofest Liselerarası Roket yarışmasında ‘Bozok’ isimli roketle katılacak olan Yozgat Çözüm Koleji ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti. Başkan Köse, ‘’Yarışmanın ilk etabını geçen gençlerimize roket yapımının her aşamasında destek olacağız. Gençler, siz hayal edin. Biz bütün zorluklarda yanınızdayız’’ dedi. Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak, bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışma ile havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumda farkındalık oluşturuyor. Bu alanlara ilgisi olan gençler destekleniyor, geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya özendirilip, profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmaları sağlanıyor. 

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Yarışmacılara Destek
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