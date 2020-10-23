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YARIŞMA KASIM DA

Genç nesillerde sanat ve kariyer kavramını pekiştirmek, bir meslek olarak sanatı tercih etmeyi düşünen, bu konuda kaygıları olan sanatçı adaylarına yol gösterebilmek amacıyla sanal ortamda yapılan yarışmaların finali Kasım ayında yapılması planlandı. Yarışmada Yozgat’ı temsil edecek gençler, tarihin belirlenmesinin ardından provalara başladı.

23 Ekim 2020 Cuma 00:04
YARIŞMA KASIM DA

GENÇLİK ve Spor Bakanlığının, gençlerin geleneksel sanata sahip çıkması, yeteneklerini geliştirmesi, hayallerini gerçekleştirebilmesi için düzenlediği 2020 Kültür ve Sanat Yarışmalarının finalleri Kasım ayında Ankara'da yapılacak. Bakanlığın açıklamasına göre, Türkiye'nin 81 ilinde Gençlik Merkezlerine üye olan gençler, ‘Bir Şiir Bir Nefes’ sloganıyla şiir okuma ve ‘Sahne Sırası Sende’ sloganıyla da müzik yarışmalarında yeteneklerini sergiledi. Kültür sanat yarışmalarının bölge finalleri eylül ayında Kayseri, Adana, Şırnak, Erzurum, Trabzon, Manisa ve Edirne'de il pandemi kurullarının görüşü alınarak gerçekleştirildi. Yarışmalara şiir okumada bin 296 genç, ses alanında ise bin 539 genç katıldı. Bölge yarışmalarındaki birinciler, 18-19 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenecek finallere katılma hakkı kazandı. Finalde birinci olanlar, yurt dışı kültür gezisi ile ödüllendirilecek. İkinci ve üçüncülere de hediyeler verilecek. Yozgat Gençlik Merkezi tarafından Kültür Sanat Yarışmaları kapsamında Korona virüs nedeniyle online olarak geçekleşen Şiir Okuma yarışmasında M. Emin Karataş, Türk Müziği Yarışması kategorisinde ise Mehmet Dinçer Demirok birinci oldu.  Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, genç yeteneklerin ortaya çıkması ve yeni yapıtların üretilmesi amacıyla Kültür ve Sanat Yarışmalarına çok önem verdiklerini belirtti. Kasapoğlu, "Gençlerimiz hem bilgili ve donanımlı yetişsinler, hem de zengin ve derinlikli bir bakış açısına sahip olsunlar istiyoruz. Genç nesillerde sanat ve kariyer kavramını pekiştirmek, bir meslek olarak sanatı tercih etmeyi düşünen ve bu konuda kaygıları olan sanatçı adaylarına yol gösterebilmek bizim için son derece önemli" dedi. Gençlerin kültür ve sanata olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Bizim kültürlü, çalışkan, üretken, yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. 2014 yılından beri düzenlenen bu yarışmalarla gençlerimize destek olmak için büyük gayret içerisindeyiz. Gençlerimizin yolunu açmaya, onların geleceklerini aydınlatmaya devam ediyoruz. Toplumun her kesimini, özellikle de gençlerimizi daha yüksek hayat standardına kavuşturmak için daha çok çalışacağız. Sanatta, şiirde, edebiyatta ve sporda çok güçlü bir gelecekle inşallah ülkemizi dünyanın her bir noktasında temsil edeceğiz. Bu yarışmada birbirinden güzel eserler sunan tüm katılımcıları gönülden kutluyor, gençlerimize finalde başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. 

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YARIŞMA KASIM DA
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