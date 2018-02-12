Yarışa dahil oldu

İl merkezinde bulunan berber ve kuaförlerle Bozok Üniversitesi Konuk Evinde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Öcal, 1982 yılında başladığı meslek hayatında 36 yılı geride bıraktığını söyledi.

Berber ve kuaförlerin sorunlarını birlikte çözmek için uğraşacaklarını söyleyen Öcal, "Üyelerimiz için değişim ve yeniliğin zamanı geldiğini düşünüyoruz zaman yenilik ve değişim zamanıdır. Bizler yönetime geldiğimizde her zaman üyelerimizin yanında olacağız, sorunları üyelerimizle birlikte çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Öcal, bir bayan kuaförü ile bir berberin veya bir çiçekçinin sorunlarının aynı olmadığını anlatarak, “Biz göreve geldiğimizde meslekleri komitelerine ayıracağız. Böylece sorunlarımız daha hızlı çözüme kavuşacak. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Sık sık üye ziyaretleri yapıp fikirlerini alıp onların yanında olacağız. Bir meslektaşımızın sıkıntısı ve sorununu kendimizin sıkıntısı sorunu olarak görüp çözümü noktasında var gücümüzle hareket edeceğiz. Oda olarak daha iyi hizmet sunmak için sizlerin desteklerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda emekli olan berber ve kuaförlere plaket ve onur belgesi takdim edildi.

