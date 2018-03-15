Yarış kardeşçe olsun

Yozgat TSO Başkan Adayı Fatih Yılmaz, düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını ilan etti, vaatlerini sıraladı. Yılmaz, öncelikli hedefinin TSO’yu faal ve aktif bir hale getirmek olduğunu bildirdi. Başkan adayı Fatih Yılmaz, TSO’da bir buçuk yıldır oda meclisinin toplanmadığını ve faal olmadığını belirtti. Güçlü ve deneyimli bir ekibinin olduğuna dikkat çeken Fatih Yılmaz, “Bu tecrübeli insanlarla birlikte TSO’ya bağlı ticaret erbaplarına yönelik eğitim çalışmamız ve projelerimizle vizyoner hale getireceğiz. Odamız kendi kulvarında örnek gösterilen bir hüviyete bürünecek” diye konuştu.

Fatih Yılmaz, göreve geldiklerinde TSO’da sistem oluşturacaklarını, göreve kim gelirse gelsin bu sistem üzerinden devam edeceğini ve odanın işlevsel bir yapıya kavuşacağını aktardı.

Oda seçimlerinde ötekileştirme ve kutuplaşma olduğunu savunan Yılmaz, “Biz buna karşıyız, kardeşlik hukuku bozulmadan seçim yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı

Fatih Yılmaz, diğer adayların yaklaşık 4 yıldır TSO’da çeşitli görevler üstlendiğini de sözlerine ekleyerek, “Ancak bu sürede neler yaptıkların, neler ortaya koyduklarını da biliyoruz. Odanın meclisi dahi toplanamıyor. Biz inşallah odamızın temsiliyetini artırıp, hak ettiği yere getireceğiz” açıklamasında bulundu.