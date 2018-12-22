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YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve geldiği ilk günden itibaren bugüne kadar yapılan çalışmaların genel değerlendirmesini yaparken, ''Sadece günü kurtarmaya yönelik değil, şehrin geleceğini de, 50 yılını, 100 yılını düşenerek çalışmalar yaptık, yollar açtık, trafiği rahatlatabilmek için yolları bölmekle kalmadık yeni yollar da hizmete sunduk'' ifadelerini kullandı.

YARINI DÜŞÜNDÜK

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve geldiği ilk günden itibaren bugüne kadar yapılan çalışmaların genel değerlendirmesini yaparken, ''Sadece günü kurtarmaya yönelik değil, şehrin geleceğini de, 50 yılını, 100 yılını düşenerek çalışmalar yaptık, yollar açtık, trafiği rahatlatabilmek için yolları bölmekle kalmadık yeni yollar da hizmete sunduk'' ifadelerini kullandı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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YARINI DÜŞÜNDÜK

Başkan Arslan'ın Yozgat belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Mermezi salonundaki değerlendirme toplantısına, AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, AK Parti Yozgat merkez İlçe Başkanlığına atanan Kürşat Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yozgat Belediyesi'nin 5 yıllık çalışmalarını anlatan slatyt gösterisinin ardından Başkan Arslan kürsüye alkışlar eşliğinde çıktı. Arslan, göreve gelmeden önce seçim meydanlarında verdikleri sözlerin yerine getirilmesi noktasında çıok iyi, tempolu bir çalışma grafiği çizdiklerini, verdikleri sözlerin hepsini yerine getirdiklerini kaydetti. Bu toplantının her yıl sonunda yapıldığını da anımsatan Başkan Arslan, bu yıl görev süresinin de dolmasına denk gelmesi nedeniyle 5 yıllık süreci içeren bir değerlendirmeyi uygun bulduklarının altını çizdi. Belediye Başkanı Arslan, en çok yol düzenlemeleri konusunda eleştiri aldıklarını hatırlatarak, mevcut yapı üzerinde bundan daha iyisini yapamadıklarını, imkan bulunan şehrin farklı kesimlerinde bulvarlar açarak, trafik sorunun aşmaya, şehir merkezinde, saat kulesi çevresinde yoğunluğu azatma gayreti içerisinde oduklarının anlattı. Arslan, dönemi içerisinde yaptıkları çalışmalarla, bundan sonra göreve gelecek olan belediye başkanının hiç bir zorlama ile karşılaşmadan hizmetlerini rahatlıkla yapabileceğinin de altını çizdi.

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