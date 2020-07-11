YARIM ASIRLIK PROJE

YERKÖY ilçesinin İnandık Deresi üzerinde yapımı 1962 yılında planlanmasına karşın, bir türlü hayata geçirilemeyen sulama amaçlı İnandık Barajı’nın bölgedeki tarım alanlarına hayat verebilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2017 yılının Temmuz ayı içerisinde ihalesi yapılarak inşaatına başlanılan İnandık barajının tamamlanabilmesi için yaklaşık 89 milyon 839 bin 463 lira harcama yapılması öngörüldü. 54 milyon 763 bin 110 bin liraya ihale edilen İnandık Barajının bin 440 günde tamamlanması planlandı. Yerköy ilçesinde, kurak toprakları sulayıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünün alınmasına yönelik planlanan İnandık Barajı’nın tamamlanması ile bölgede sulu tarımla birlikte yetiştirilen üründe çeşitlilik artacak, daha fazla ve kaliteli ürünler alınabilecek. Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı, Sekili köylerindeki 28 bin 750 dekar tarım alanını sulayacak olan İnandık Barajı inşaatında Kalite Kontrol faaliyetleri ve SSB Deneme Dolgusu çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İnandık Barajı ve sulamasının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile dekar başına 670 lira gelir artışı, bin kişiye istihdam imkanı, milli ekonomiye yılda 16 milyon 770 bin lira katkı sağlanması hedeflendi. DSİ Bölge Müdürlüğü teknik elemanları tarafından son olarak gerçekleştirilen incelemelerde, barajın talveg ve sol sahilde taban betonu imalatı tamamlandığı, sağ sahilde imalatların devam ettiği, SSB deneme dolgusunun yapıldığı kaydedildi.