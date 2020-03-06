YARDIMLARDA OLMASA!

YOZGAT İl Genel Meclisi tarafından Çekerek ilçesinde geçen yıl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardım çalışmaları, bir gerçeği daha gözler önüne serdi. 19 bin 467 kişinin yaşadığı Çekerek ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geçen yıl içerisinde yaklaşık 12 bin kişiye yardım yapıldı. Yozgat İl Genel Meclisinde Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, Çekerek ilçesinde hasta ve yaşlılara bakım hizmetiyle ilgili inceleme yapılıp, rapor haline getirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu Başkanı İrfan Coşgun, Çekerek ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının geçtiğimiz yıl 778 kişiye Şartlı Eğitim yardımında bulunarak, 264 bin 493 lira destek verildiğini söyledi. Coşgun, 337 kişiye şartlı sağlık yardımına karşılık 102 bin 270 lira destek verildiğini, 2 bin 253 kişiye diğer aile yardımı olarak 489 bin 813 lira, 15 kişiye şartlı gebelik yardımı olarak 2 bin 715 lira aktarıldığını anlattı. Coşgun, bin 146 kişiye gıda yardımında bulunan vakfın kasasından bu yardımlar için 212 bin 580 lira çıktığını, 3 bin 983 kişiye kömür yardımı olarak 451 bin 944 lira yardım yapıldığını anlattı. Bir kişiye 250 lira tutarında ilaç yardımında bulunulduğuna vurgu yapan Coşgun, 54 kişiye muhtaç asker ailesi yardımı olarak 55 bin 275 lira, 8 kişiye tıbbi malzeme cihaz yardımı olarak 5 bin 289 lira verildiğinin altını çizdi. Coşgun, 37 kişiye eğitim materyal yardımı olarak 20 bin 748 lira, 93 kişiye eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımı olarak 210 bin 375 liralık destekte bulunulduğunu kaydetti. Coşgun, ‘’37 kişiye engelli yakın aylığı yardımı olarak 176 bin 59 lira, 458 kişiye engelli aylığı yardımı olarak 2 milyon 876 bin 612 lira, 624 kişiye yaşlı aylığı yardımı olarak 4 milyon 238 bin 492 lira destek verildi. 912 hanenin elektrik tüketim desteği programı yardımı kapsamında 361 bin 88 lira yardım yapıldı. 39 kişiye ev onarım yardımı 85 bin lira, 39 kişiye Beton arme ev yapım yardımı için 325 bin lira destek verildi. 18 kişiye diğer sağlık yardımı için 15 bin 127 lira, 23 kişiye kira yardımı 2 milyon 340 bin lira, 134 kişiye diğer eğitim yardımı 66 bin 500 lira destekte bulunuldu’’ dedi. Coşgun, aynı dönem içerisinde 83 kişiye 5 bin 456 lira giyim, 210 kişiye 92 bin lira eşya, bir kişiye 3 bin 400 lira Üniversiteye hazırlık yardımı, 2 kişiye 4 bin 500 lira yangın yardım yapıldığına dikkat çekti0. Coşgun, ‘’30 kişiye 4 bin 690 lira katılım payı yardımı, 12 kişiye 11 bin 100 lira öksüz yetim, 2 kişiye 10 bin 762 lira Kronik hastalık ödemesi yapıldı. Vakfın öz kaynaklarından 3 bin 3 kişiye nakdi olarak 897 bin 361 lira ve 4 bin 84 kişiye ayni olarak 898 bin 830 lira yardım ile 2 bin 328 kişiye merkezi olarak toplamda yapılan yardım miktarı ise 8 milyon 385 bin 423 lira olmak üzere genel toplamda 10 milyon 181 bin 615 lira yardım yapıldı. Amacına yönelik giderler kapsamında 500 kişilik aşevi giderleri için ise 2 milyon 329 bin 489 lira para harcandı. Yönetim giderleri olarak 12 personel gideri içinde 891 bin 149 lira ve kira, su, aydınlatma, kırtasiye, demirbaş gibi giderleri için ise 159 bin 699 liralık harcama yapıldığı ve komisyonumuzca tespit edilmiştir’’ diye konuştu.