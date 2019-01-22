YARDIMLARA DEVAM

Sezik, ‘’Yemene yardım kampanyası kapsamında İl genelinde 305 bin liralık yardım yapılmıştır. Ramazan ayında 280 aileye gıda yardım kartı, 250 aileye gıda paketi dağıtılmıştır. Afganistan’dan gelen mülteci ailenin damağında delik bulunan çocuğunun ameliyatı Ankara’da şubemiz imkânları ile yaptırılmış, ailenin ev ihtiyaçları giderilmiştir’’ dedi.

Kurban Bayramında bin 541 Hisse Kurban bağışı alındığını kaydeden Müftü Sezik, ayrıca internet üzerinden yapılan bağışlarla birlikte 2 bin 400 Hisse kurban sayısına ulaşıldığını bildirdi. Sezik, 70 aileye kömür yardımı yapılıp, 10 soba alındığını, ramazan ayında 500 aileye gıda paketi dağıtımı yapılıp, 250 aileye de alışveriş çeki verildiğini bildirdi. Sezik, ‘’Yozgat Kardeşine Sahip Çık yardım kampanyasında 350 aileye başta nakit para olmak üzere temel gıda, sıfır kıyafet ve ev eşyası gibi malzemelerin dağıtımı yapıldı. Gençlik Merkezi 550 bin lira proje bedeli ile projelendirildi. Proje kapsamında 100 bin ödenek geldi, proje yaklaşık maliyet ve ihale aşamasına getirildi’’ diye konuştu.

Yozgat Müftüsü Sezik, yapımı tamamlanan bir milyon 150 bin lira maliyetli Şehitler Caminin ibadete açıldığını, Yozgat Şehir Hastanesi cami inşaatı projelendirme aşamasına getirilip, yaklaşık maliyetinin 5milyon lira olduğunu bildirdi. Müftü Sezik, ‘’Adliye binası mescidi, Köçekkömü Köyü Camii, Gençlik Merkezi, Yenifakılı İmam Hatip Mescidi halıları şubemizce alınmıştır. Gülyayla Köyü Kur’an kursu, lojman ve camii şubemizce yaptırılmıştır.

Mülkiyetleri vakfımıza ait Hz. Ebubekir ve İsmail Erkoç camii proje ve inşaatları şubemiz katkılarıyla dernek marifetiyle yaptırılmıştır” ifadelerini kullandı. Yozgat Müftüsü Sezik, 140 yatak kapasiteli Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun bir milyon 750 bin lira harcanarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılına yetiştirildiğini, üniversite yolu üzerinde 100 öğrenci kapasiteli Kur’an Kursu ve cami kompleksi projesinin hazırlandığını, yaklaşık maliyetinin 7 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

