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Yardımlara devam

YENİFAKILI ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:41
Yardımlara devam

Yenifakılı Müftülüğü ‘Yetimi güldür dünya gülsün’ kampanyası kapsamında ilçe merkezi ve köylerinde belirlenen ihtiyaç sahibi ve yetim çocukları Kayseri iline götürerek ihtiyaçlarını karşıladı. Müftülük, Kayseri’ye alışverişe gidemeyen yetimlerin ihtiyaçlarını ise ev ziyaretleri ile teslim etti. Diyanet Vakfı ile ortaklaşa yürütülen yardım kampanyalarının bundan sonraki süreçte de devam edeceği bildirildi. Hayırseverler tarafından yapılan bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığının da altı çizildi.

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Yardımlara Devam
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