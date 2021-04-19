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Yardımlar vatandaşa ulaştırılacak

Yozgat Valisi Ziya Polat, kişi ve kurumların yapacağı gıda yardımlarının ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracağını duyurdu.

19 Nisan 2021 Pazartesi 00:43
Yardımlar vatandaşa ulaştırılacak

YOZGAT Valisi Ziya Polat, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak isteyen sivil toplum kuruluşları, dernekler, federasyonlar veya vatandaşların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine vakıf aracılığıyla ulaştıracaklarını söyledi. Polat, salgın dönemi ve ramazan ayından insanların birbirlerine destek olması gerektiğini belirterek, "Geçmiş ramazan aylarında toplu iftarlar veriliyordu. Salgından dolayı şimdi toplu iftar yapılamıyor. İftar yerine gıda kolisi yardımında bulunmak isteyen kurumlar bize ulaşırlarsa biz de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem yemek hem de gıda kolisi olarak ulaştırırız" dedi. STK, dernek ve vatandaşlardan gelecek yardımlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı deposunu hazırladıklarını dile getiren Polat, "Daha önce kurumlar 1000 kişilik 2 bin kişilik toplu iftar veriyordu. Onun yerine bu ramazan gıda kolisi yardımında bulunmak isterlerse biz de onlara her türlü desteği sağlarız ve yardımları ulaşması gereken yerlere ulaştırırız" diye konuştu. Alışverişlerde küçük esnafa destek olunması gerektiğini vurgulayan Polat, "Valilik ve belediyemiz alışverişlerini küçük esnaftan yapıyor. Vatandaşımızdan da isteğimiz alışverişleri mahalle bakkalından, mahalle manavından yapsın. Birçok esnaf salgından dolayı kapalı. Bu esnafımıza da destek olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Polat, kentte yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının yükseldiğine de dikkat çekerek, ‘’Şehir hastanesi ve üniversite hastanesiyle sağlık altyapısı güçlü olan bir iliz. Onun için bir sıkıntı çekmiyoruz, yoğun bakıma düşme oranları, ölüm oranları çok yüksek değil ama vaka sayımız yüksek. Tedbirlere uyup bu sayıları kontrol altına alarak düşürmek istiyoruz. Aşı çalışmaları sürüyor. İnşallah alınan tedbir ve vatandaşımızın kurallara uymasıyla yaz ayına biraz daha rahat gireriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. (aa)

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Yardımlar Vatandaşa Ulaştırılacak
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