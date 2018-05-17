Yardımlar ulaştı

Yozgat’ta Diyanet Vakfı tarafından Suriye’deki ihtiyaç sahipleri için toplanan 16 tır yardım malzemesi Cilvegözü sınır kapısından geçerek, tampon bölgede ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi tarafından “Yozgat Ekmeğini ve Suyunu Paylaşıyor” projesi kapsamında 16 tır temel ihtiyaç malzemesi toplanmış ve geçen hafta yola çıkmıştı. Yola çıkan yardım malzemelerinin Cilvegöz sınır kapısından geçerek, oluşturulan tampon bölgede ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması için teslimatının yapıldığı belirtildi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Doğu Guta ve Afrin’de ihtiyaç sahibi olan Müslümanlara yardımlarını esirgemeyen Yozgat halkına teşekkür etti. Yozgat’ın tüm ilçelerinden yardım geldiğini hatırlatan Salih Sezik, “Yozgatlı kardeşlerimizin yardımlarıyla bu bölgedeki ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimiz Ramazan ayını karşılamış oldu. Kampanyaya destek veren tüm halkımıza şükranlarımızı bildiririz” dedi.

Haber: Mustafa TEKER