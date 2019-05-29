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Yardımlar sürüyor

YOZGAT Yardım Sevenler Derneği yıl boyu olduğu gibi Ramazan ayında da yardımlarını sürdürüyor.

Yardımlar sürüyor

YOZGAT Yardım Sevenler Derneği yıl boyu olduğu gibi Ramazan ayında da yardımlarını sürdürüyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Yardımlar sürüyor

Yozgat Yardım Sevenler Derneği Başkanı Aynur Saygı, Ramazan ayının maneviyat ve yardımlaşmanın daha yoğun olduğu mübarek ay olduğunu hatırlatarak, bu ayda birçok Yozgatlı hayırsever vatandaşın destek ve katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdıklarını belirtti.
Yozgatlı hayırsever vatandaşların destek ve yardımlarıyla, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere 150 ile 200 lira arasında ramazan yardımı, 50 öğrenciye 200 ile 250 lira arasında öğrenci yardımı yaptıklarını söyleyen Aynur Saygı, “Bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında katkısı bulunan Yozgatlı isimlerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Haber:Mustafa TEKER

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