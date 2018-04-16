Yardımlar sürüyor

Yozgat Yardım Sevenler Derneği pilav günü düzenleyerek elde ettiği gelir ile 50 öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Kanser hastalarına da yardım yapıldı. Üniversite öğrencilerine de maddi destekte bulunuldu. Yozgat Yardım Sevenler Derneği Başkanı Aynur Saygı, yardım faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, “Bizlere destek olan Yozgat esnafına, iş adamı Furkan Özışık’a, ayakkabı desteği sunan Ali Bala’ya çok teşekkür ederiz” dedi.