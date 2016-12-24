Yardımlar sürüyor

Yozgat İHH İnsani Yardım Vakfı, vakfın genel merkezi ve vatandaşların bağışlarıyla temin edilen gıda paketleri ve kışlık giyim eşyalarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Yozgat İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Şahin Çarkçı, yardım faaliyetlerinin daha da artması için, imkanı bulunan hayırsever vatandaşların daha fazla desteklerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Şahin Çarkcı, “Vatandaşlarımız derneğimize ne kadar çok katkı sunarlarsa bizlerde ihtiyaç sahibi ailelerimize o kadar fazla yardım edeceğiz” dedi.