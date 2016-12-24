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Yardımlar sürüyor

24 Aralık 2016 Cumartesi 05:17
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Yozgat İHH İnsani Yardım Vakfı yardım ve sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Yozgat İHH ihtiyaç sahibi sığınmacı ve mülteci ailelere gıda ve giyim yardımlarına devam ediyor.

Yardımlar sürüyor
Yozgat İHH İnsani Yardım Vakfı, vakfın genel merkezi ve vatandaşların bağışlarıyla temin edilen gıda paketleri ve kışlık giyim eşyalarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
Yozgat İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Şahin Çarkçı, yardım faaliyetlerinin daha da artması için, imkanı bulunan hayırsever vatandaşların daha fazla desteklerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Şahin Çarkcı, “Vatandaşlarımız derneğimize ne kadar çok katkı sunarlarsa bizlerde ihtiyaç sahibi ailelerimize o kadar fazla yardım edeceğiz” dedi.
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