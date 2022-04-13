Yardımlar sahiplerine ulaştı

500 PAKET

HAZIRLANDI

Ramazan ayı yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirten Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, “Bereket ve rahmeti beraberinde taşıyan, 11 ay özlemle beklediğimiz ramazan ayını bu yıl da yine salgının komşu ülkelerde meydana gelen savaşın gölgesinde yaşıyoruz. Bu zor günlerin dayanışma ruhuna uygun olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Sorgun TSO’nun katkılarıyla 100 bin lira değerinde 500 paket olarak hazırladığımız gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz aracılığıyla ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

HUZUR VE

MUTLULUĞUNU

YAŞIYORUZ

Her yıl olduğu gibi bu yılda yardım paketlerini dağıtmaya devam ettiklerini ifade eden Arslan, “Bu mübarek ayda en büyük dileğimiz tüm insanlığın en kısa zamanda salgından kurtulması ve yeniden sağlıklı günlere kavuşmasıdır. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her yıl olduğu gibi bu yılda üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu vesileyle, Mübarek Ramazan ayının İslam âlemine, Sorgun’umuza ve ülkemize barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.