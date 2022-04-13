Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yardımlar sahiplerine ulaştı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin destekleriyle, ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 00:00
Yardımlar sahiplerine ulaştı

500 PAKET 
HAZIRLANDI
Ramazan ayı yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirten Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, “Bereket ve rahmeti beraberinde taşıyan, 11 ay özlemle beklediğimiz ramazan ayını bu yıl da yine salgının komşu ülkelerde meydana gelen savaşın gölgesinde yaşıyoruz. Bu zor günlerin dayanışma ruhuna uygun olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Sorgun TSO’nun katkılarıyla 100 bin lira değerinde 500 paket olarak hazırladığımız gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz aracılığıyla ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.
HUZUR VE 
MUTLULUĞUNU 
YAŞIYORUZ
Her yıl olduğu gibi bu yılda yardım paketlerini dağıtmaya devam ettiklerini ifade eden Arslan, “Bu mübarek ayda en büyük dileğimiz tüm insanlığın en kısa zamanda salgından kurtulması ve yeniden sağlıklı günlere kavuşmasıdır. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her yıl olduğu gibi bu yılda üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu vesileyle, Mübarek Ramazan ayının İslam âlemine, Sorgun’umuza ve ülkemize barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yardımlar Sahiplerine UlaştıYozgatGazeteHaberNişan13 NisanGündemIlerigazetesiçarşambaSorgunTürkiye Odalar Ve Borsalar Birliği500 PAKET  HAZIRLANDIHUZUR VE  MUTLULUĞUNU  YAŞIYORUZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uygulamalı farkındalık eğitimi
Uygulamalı farkındalık eğitimi
Hemşehrilerinden ziyaret
Hemşehrilerinden ziyaret
Basın mensuplarıyla buluştu
Basın mensuplarıyla buluştu
Değerlerle iftar
Değerlerle iftar
ilk program gerçekleşti
ilk program gerçekleşti
Kar etkili oldu
Kar etkili oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim