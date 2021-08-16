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Yardımlar Manavgat’a ulaştı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan ihtiyaç maddeleri yangından zarar gören Antalya’nın Manavgat ilçesine ulaştırıldı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:45
Yardımlar Manavgat’a ulaştı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Antalya’ya uğurladıkları yardım tırının Manavgat’a ulaşarak, vatandaşların emanetlerinin kazasız belasız yetkililere teslim edildiğini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Bundan sonraki süreç gönderilen eşyaların yangından etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılması olacaktır. Kastamonu’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını birlikte sarmak için Yozgat Valiliğimizin koordinasyonuyla belediyemize ait bir kamyon Bozkurt ilçesine doğru yola çıkarıldı. Sel felaketinden etkilenen bölgelerin tekrardan ayağa kaldırılması için Akdağmadeni Belediyesi olarak imkanlar dahilinde ne yapılması gerekiyorsa yapacağız’’ diye konuştu. 

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Yardımlar Manavgat’a Ulaştı
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