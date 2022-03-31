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Yardımlar konuşuldu

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

31 Mart 2022 Perşembe 00:07
Yardımlar konuşuldu

Toplantıda ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında ulaştırılacak yardımlar ele alındı. Polat, “Her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Ramazan ayı boyunca kapısını çalmadık ihtiyaç sahibi aile bırakmayacak.  Bu mübarek ayda, evine girmediğimiz, sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi aile kalmamalıdır. İhtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızın da yerel esnafımızın kalkınmasına destek sağlamak amacıyla kolileri yerel esnafımızdan almaları çok önemli. Bu vesile ile Ramazan bereketini esnafımızla da paylaşalım. Şartlar ne olursa olsun, ihtiyaç sahibi ailelerimiz bizden yardım istemeden, bize gelmeden yanlarında olduğumuzu mutlaka göstermemiz gerekiyor. Ailelerimize yardım ulaştırırken de onları asla rencide etmeden bu yardımları ulaştırmamız lazım. Devletimizin imkânlarını en adil şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak, hepimizin görev ve sorumluluğudur" dedi.

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